Ravenna, la playlist di Ravenna Festival per i passeggeri del “Music Bus”

La consueta attesa alla fermata e il tragitto quotidiano a Ravenna acquistano da oggi una nuova e straordinaria colonna sonora. A Ravenna, salire su un autobus di linea si trasforma in un viaggio immersivo nella grande musica, un’esperienza capace di ampliare i confini dei teatri per integrarsi nella vita di tutti i giorni. Salendo a bordo è possibile essere accompagnati dalle note immortali di Ennio Morricone o Maurice Ravel, dalle direzioni di maestri come Riccardo Muti o Kent Nagano, in un viaggio sonoro che attraversa anche i territori del jazz e della sperimentazione, grazie alle interpretazioni di artisti come Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Bollani, Jeff Mills e Dulce Pontes, tutti protagonisti di questa edizione di Ravenna Festival.

Questo pionieristico veicolo melodico prende ufficialmente il nome di Music Bus e nasce da una sinergia inedita tra Start Romagna, l’azienda di trasporto pubblico locale, e la direzione del Ravenna Festival.

Il debutto ufficiale del mezzo è avvenuto alla presenza del presidente di Start Romagna Andrea Corsini, del direttore generale Angelo Erbacci e del sovrintendente del Ravenna Festival Antonio De Rosa, che hanno svelato questo innovativo autobus ritmico di otto metri, identificato dalla matricola 10245, già pronto a entrare regolarmente in servizio sulle linee urbane cittadine mescolandosi al traffico quotidiano.

Attraverso un sistema tecnologico intuitivo, i passeggeri possono collegarsi tramite i propri dispositivi alla playlist di Ravenna Festival per lasciarsi guidare durante il tragitto da una selezione musicale di altissimo livello, strettamente legata al programma di questa edizione. Un’esperienza pensata per portare l’arte oltre i confini delle tradizionali sale da concerto, trasformandola in un patrimonio condiviso e accessibile.

Parallelamente al lancio del bus, Start Romagna ha predisposto inoltre un robusto potenziamento dei trasporti dedicati al pubblico della manifestazione, mirato ad agevolare in modo sistematico gli spostamenti verso le sedi degli spettacoli situate fuori dal centro storico. L’iniziativa risponde alla duplice esigenza di facilitare la partecipazione agli eventi serali e promuovere una mobilità ecologica, incentivando l’uso virtuoso dei mezzi pubblici e offrendo una valida alternativa all’utilizzo dell’auto privata. Nello specifico, per gli spettacoli in programma al Pala De André e alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe sono attivate navette speciali totalmente gratuite con partenza dalla stazione ferroviaria per raggiungere i luoghi dei concerti.