Ravenna, la nuova scuole elementare di Ponte Nuovo pronta per il prossimo anno scolastico

La notizia è stata data alle famiglie degli alunni delle scuole elementari Ceci e Gulminelli nel corso di una riunione svoltasi sabato mattina alla presenza dell’Amministrazione comunale – con il sindaco Alessandro Barattoni, l’assessora alla Scuola Francesca Impellizzeri e i tecnici comunali – e dell’istituto comprensivo Ricci Muratori, del quale le due scuole fanno parte, con il dirigente Paolo Ciuffoli.

I lavori di demolizione devono dunque partire ed è stata condivisa con le famiglie una riorganizzazione del servizio scolastico relativo ai due plessi, dal 13 aprile fino alla fine dell’anno scolastico.

Le classi prime e seconde della Ceci saranno spostate alla Gulminelli e le quinte attualmente alla Gulminelli saranno spostate alla Ricci-Muratori. I servizi del diritto allo studio sono garantiti e verranno adattati a seconda delle esigenze delle famiglie che sono emerse durante l’incontro e che verranno evidenziate attraverso la compilazione di un questionario. Per andare incontro alle esigenze famigliari e per ridurre il più possibile eventuali disagi, il servizio di pre e post scuola e il trasporto scolastico per le classi quinte sarà garantito gratuitamente.

“È stato un incontro caratterizzato dal confronto durante il quale sono state presentate alle famiglie le tappe del percorso che dalla presentazione del progetto hanno portato alla realizzazione della nuova scuola – commenta l’assessora alla Scuola Francesca Impellizzeri – e le famiglie, in modo propositivo, si sono focalizzate sull’obiettivo finale, che è quello di dare alla comunità una nuova scuola, moderna, sostenibile, che stimoli l’apprendimento, la creatività e, per quanto possibile, l’autonomia di movimento, in un contesto naturalizzato con la presenza di aree verdi. La proroga per la fine dei lavori, dal 31 marzo al 30 giugno, concessa a livello nazionale per varie linee di finanziamento Pnrr, consente di garantire il rispetto delle milestone Pnrr, in relazione alla complessità degli interventi, e non incide sull’apertura della nuova scuola per settembre”.