Ravenna, la nuova scuole elementare di Ponte Nuovo pronta per il prossimo anno scolastico

L’apertura della nuova scuola elementare di Ponte Nuovo, tra via 56 Martiri e via del Pino, è confermata per l’inizio del prossimo anno scolastico. Lo annuncia il Comune di Ravenna in una nota.
La notizia è stata data alle famiglie degli alunni delle scuole elementari Ceci e Gulminelli nel corso di una riunione svoltasi sabato mattina alla presenza dell’Amministrazione comunale – con il sindaco Alessandro Barattoni, l’assessora alla Scuola Francesca Impellizzeri e i tecnici comunali – e dell’istituto comprensivo Ricci Muratori, del quale le due scuole fanno parte, con il dirigente Paolo Ciuffoli.