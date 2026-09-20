Ravenna, la nuova piscina. «L’assistenza ai disabili è negata»

La nuova piscina comunale è stata inaugurata da pochi giorni, presentata come una struttura moderna, più funzionale e soprattutto più inclusiva. Ma proprio sul terreno dell’inclusione arriva ora una segnalazione che rischia di aprire un primo caso: alcuni atleti con disabilità, secondo quanto denuncia il CSI Ravenna, non possono più essere affiancati in acqua dai propri istruttori durante le attività di nuoto libero.
Il problema riguarda ragazzi in possesso della cosiddetta “Carta bianca”, il documento che consente loro l’accesso gratuito agli impianti, e nasce da una questione burocratica legata alle modalità di utilizzo del piano vasca. Fino alla scorsa stagione il CSI garantiva a questi atleti l’avviamento e la pratica sportiva, mettendo a disposizione anche un istruttore qualificato che li accompagnava in acqua per garantire sicurezza e una piena partecipazione all’attività.