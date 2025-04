Ravenna, la nave rigassificatrice operativa maggio: produrrà 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno

Attività di commissioning concluse con successo e nel pieno rispetto dei tempi per la nave rigassificatrice Bw Singapore di Snam, ormeggiata a 8,5 chilometri al largo di Ravenna. Una volta ricevute le ultime autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, a maggio avrà inizio l’attività di rigassificazione con la messa a disposizione della capacità tramite procedure di asta competitiva, ai sensi di quanto previsto dal quadro regolatorio vigente. La Bw Singapore, acquistata da Snam nel luglio 2022, è dotata, come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino, di una capacità di rigassificazione annua di cinque miliardi di metri cubi. Con la sua entrata in esercizio, la capacità di rigassificazione complessiva italiana sale a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas. Domanda che potrà così essere soddisfatta attraverso un vettore che garantisce ampia diversificazione delle rotte d’approvvigionamento, sottolinea Snam. Il gas naturale liquefatto continua a fornire un contributo “fondamentale”, aggiunge la società, per la diversificazione del sistema energetico italiano. Nel 2024, ad esempio, ha contribuito a soddisfare un quarto della domanda italiana di gas, con 150 navi che da circa 10 Paesi diversi hanno raggiunto i quattro terminali di rigassificazione presenti sul territorio nazionale, che diventano cinque con l’entrata in esercizio di Ravenna.

Il trend, conclude Snam, sta proseguendo anche quest’anno: nei primi quattro mesi del 2025 sono già approdate in Italia circa 60 navi gasiere, di cui la metà dagli Usa, in crescita rispetto a circa un terzo dello scorso anno, dal Qatar e da diversi Paesi africani, per un volume complessivo di quasi sei miliardi di metri cubi, pari a circa il 30% dei quantitativi di gas importati nel Paese.