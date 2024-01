Come previsto dal protocollo messo a punto in occasione dei precedenti sbarchi e nel corso di diverse riunioni operative coordinate dalla Prefettura negli ultimi giorni, per i profughi sono iniziate le procedure di identificazione e sanitarie (molti di loro hanno la scabbia), prima dello smistamento nei vari centri secondo il piano governativo. Sul posto anche il sindaco di Ravenna Michele De Pascale: “Restare umani ed essere organizzati sono le due vere chiavi per affrontare un fenomeno epocale che invece a livello nazionale viene affrontato con disumanità e, come ormai è evidente a tutti, con assoluta disorganizzazione”.