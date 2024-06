Ravenna: la morte del dottor Molducci, la Procura chiede l’ergastolo per il figlio

Il Pm della procura di Ravenna, Angela Scorza, ha chiesto la pena dell’ergastolo al termine della sua requisitoria per Stefano Molducci, il 40enne di Castrocaro a processo per il presunto omicidio del padre Danilo, medico di base di Campiano, morto in circostanze sospette il 27 maggio del 2021 all’età di 67 anni. Con il 40enne a processo c’è anche la badante che viveva insieme al dottore, la 52enne romena Elena Vasi Susma. Entrambi si sono sempre dichiarati innocente e nel corso della mattinata cominceranno a parlare le rispettive difese. Per la badante è stata invece chiesta l’assoluzione.