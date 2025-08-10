Ravenna, la Monaldina in vendita: è la storica residenza di Raul Gardini

RAVENNA - La Monaldina, la villa più iconica di Ravenna e storica residenza di Raul Gardini, entra ufficialmente sul mercato e lo fa con un prezzo che toglie il fiato: 9,5 milioni di euro. Progettata nel 1780 da Camillo Morigia, l’architetto della tomba di Dante, sorge immersa in cinque ettari di parco all’inglese e custodisce ancora interni originali, camini monumentali, scalinata in marmo e pavimenti d’epoca. Il cuore creativo della tenuta è l’antico fienile, trasformato in uno spazio di design da Gardini insieme a Gae Aulenti, con colonne in pietra, pareti mobili di arazzi e il modellino del Moro di Venezia sospeso al centro.

Il complesso comprende venti locali, sei camere da letto, sette bagni, una guest house, una residenza per il personale, un eliporto privato e persino due piscine collegate da un ponte in teak. Nel giardino si nasconde anche un’opera d’arte monumentale, “Il cavallo di Leonardo” di Ben Jakober e Jannick Vu. Più che una villa, la Monaldina è un pezzo di storia ravennate che oggi, a sorpresa, cerca un nuovo proprietario pronto a raccogliere l’eredità di uno dei luoghi simbolo dell’epoca d’oro della città.

L’articolo completo sul Corriere Romagna oggi in edicola