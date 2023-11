Ravenna, la moglie lo minaccia col coltello: la querela e viene perseguitato dagli amici

Minacciato con un coltello dalla moglie. Poi, quando le conseguenze della relazione burrascosa sono approdate in tribunale, sono iniziate le rappresaglie telefoniche di altri due amici della ex consorte. Sono finiti tutti a processo. La prima, una ravennate di 57 anni, accusata appunto di minacce aggravate dall’uso dell’arma da taglio, è stata condannata a un mese oltre al pagamento delle spese processuali; i restanti due, invece, una 58enne e un vigile del fuoco 61enne, entrambi di Ravenna, hanno risarcito la parte offesa, riuscendo così a chiudere le proprie grane penali. L’assegno circolare da 2mila euro, tuttavia, non basterà per evitare la causa civile che la parte offesa ora è pronta a intentare.

