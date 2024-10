Ravenna, la mano resta incastrata nel meccanismo di sollevamento di un carrello elevatore: operaio all’ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina poco prima delle 10 a Ravenna in una stamperia in via Romagnoli. Per cause al vaglio della medicina del lavoro, un operaio di 53 anni è rimasto incastrato con le dita di una mano nel meccanismo di sollevamento di un carrello elevatore. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per aiutare l’uomo (sempre rimasto cosciente) a liberare l’arto. È stata chiamata l’elimedica che però non ha caricato l’operaio, trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna.