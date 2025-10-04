Ravenna, la madre di Alberto Biasioli: “Mio figlio trattato come un terrorista da Israele”

Ravenna
Luca Alberto Biasioli sulla Morgana insieme al senatore Marco Croatti rimpatriato ieri da Israele
Ore di angoscia a Conselice, terra natale di Carlo Alberto Biasioli, operatore culturale di 39 anni e capitano della barca Morgana, fermata nella notte tra l’1 e il 2 ottobre scorsi dalla Marina israeliana a 70 miglia da Gaza, in quanto parte della Global Sumud Flotilla, decisa a spezzare il blocco navale e consegnare aiuti umanitari. Sua madre, la 70enne Marinella Venieri non riesce più a dormire e si macera nella preoccupazione. «Telefoniamo ogni giorno alla Farnesina - riferisce - ma ci vengono rifilate risposte scarne, quasi preconfezionate».

