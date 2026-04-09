Ravenna, la guerra in Iran mette a rischio i cantieri stradali: “Prezzi del bitume alle stelle”

Non solo i carburanti. La guerra in Iran mette a rischio anche i cantieri stradali. Come sottolinea questo pomeriggio in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ravenna Massimo Cameliani, rispondendo a un question time del Partito democratico sulle tempistiche di asfaltatura di alcune strade del centro, le tensioni internazionali hanno un “effetto a catena” sui prezzi che incide anche sulla pianificazione dei cantieri stradali. Il bitume infatti deriva dal petrolio e “negli ultimi giorni è aumentato del 47%”. Corrisponde, prosegue, al 50% del costo dell’asfalto e l’impatto sui lavori stradali nei prossimi mesi, se non cambiano le cose, sarà “molto forte”. Anche per Anas e altri Enti statali. Insomma, conclude, per manutenzioni stradali e autostradali il dato è “molto preoccupante”.