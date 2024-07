Ravenna, la Guardia Costiera interdice una porzione di mare per il cantiere del rigassificatore

Era già in vigore da tempo una specifica ordinanza di polizia marittima, ma la Guardia Costiera della Capitaneria di Porto la vuole ribadire “l’incremento del traffico navale, specie diportistico connesso alla stagione estiva”. E’ la Direzione marittima dell’Emilia Romagna, con sede a Ravenna, che ricorda il provvedimento da tempo emanato, riguardante una porzione di mare al largo di Punta Marina, “che stabilisce che nello specchio acqueo delimitato da quattro boe di segnalazione diurna e notturna è temporaneamente interdetta la navigazione, l’accesso, il transito, la sosta, la pesca nonché ogni altra attività di qualsiasi genere a chiunque non sia legittimato”, per via del cantiere legato al rigassificatore. “Atteso ora l’incremento del traffico navale, specie diportistico connesso alla stagione estiva, si ritiene opportuno richiamare nuovamente l’attenzione del naviglio minore al tassativo rispetto di tali prescrizioni, per ovvi motivi di sicurezza strettamente connessi anche alla salvaguardia della vita umana in mare - scrive la Capitaneria -. In tal senso, sono stati ancora interessati anche i diversi circoli/sodalizi nautici, cantieri navali e cooperative pesca ricadenti in area di giurisdizione nonché gli altri Comandi dipendenti della regione Emilia-Romagna, per una più capillare informazione all’utenza di settore”.

Dalla Direzione marittima non mancano di ricordare i rischi di tipo legale: “In ultimo, corre l’obbligo evidenziare che il mancato rispetto dei suddetti provvedimenti può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei trasgressori da parte degli Organi di polizia operanti in mare, fatte salve le fattispecie eventualmente costituenti reato e/o finanche possibili onerosi contenziosi in caso di indebita interruzione dei lavori”.