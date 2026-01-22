Ravenna, la grata cede, un pedone cade nel tombino e fa causa al Comune

  • 22 gennaio 2026
La grata del tombino ha ceduto sotto il pedone
Un pedone è caduto mentre attraversava una strada comunale di Ravenna dopo che una grata metallica di un tombino ha ceduto sotto i suoi piedi. L’incidente, avvenuto lo scorso marzo in una strada comunale, sarebbe stato favorito secondo il pedone anche dalla presenza di foglie che rendevano poco visibile il dissesto. Nei mesi successivi è arrivata al Comune una richiesta di risarcimento danni, ora sfociata in una causa civile.

