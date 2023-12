Ravenna, la Geo Barents con 336 migranti arriverà il 2 o il 3 gennaio

A Ravenna è in arrivo la nave ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere, attualmente in area Sar Libica, con a bordo 336 migranti. L’arrivo previsto è per il 2 gennaio in serata o per il 3 gennaio in mattinata. Oggi pomeriggio alle 15.30 in Prefettura ci sarà una riunione di coordinamento della macchina organizzativa, presieduta dal Prefetto Castrese De Rosa, che già si è attivata per i precedenti sei sbarchi. L’approdo potrebbe avvenire al Terminal di Porto Corsini se l’arrivo previsto sarà per il 3 gennaio o presso un'altra banchina che sarà individuata nella riunione di oggi in quanto il 2 e il 4 gennaio è previsto a Porto Corsini l’attracco di una nave da crociera.