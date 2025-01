Ravenna, la formula “film e brioche” è un successo: i matinée al Mariani da tutto esaurito

La colazione cinematografica al Mariani diventa un appuntamento fisso alla domenica, sospinto dal successo della formula brioche, cappuccino e film. «Vista la straordinaria adesione del pubblico - commenta Alberto Beltrani, di Cinemaincentro e gestore, assieme a Tiziano Gamberini, della sala di via Ponte Marino - abbiamo deciso di rendere i matinèe permanenti a febbraio. Le persone hanno colto con entusiasmo, superiore a qualsiasi aspettativa, l’opportunità di assistere alla proiezioni al mattino. Per il Mariani è un altro grande segnale di vitalità. Rispetto al 2019, nel 2024 la nostra sala ha registrato un 30% in più di spettatori, in netta contro tendenza rispetto alla media italiana che fa segnare ancora un -20% rispetto all’anno precedente alla pandemia».

La formula è semplice: con un unico biglietto si ha diritto ad assistere al film e si può fare colazione al bar dell’Osteria Passatelli. È sufficiente pagare un euro in più rispetto ai 7,5 euro previsti per l’accesso al cinema. «Chi non vuole fare colazione può pagare solo il biglietto del cinema senza alcuna maggiorazione – commenta Beltrani -. Il successo è stato immediato, nonostante l’inizio un po’ sfortunato. Era fine novembre e abbiamo ospitato in sala il critico cinematografico Pier Maria Bocchi, per l’occasione abbiamo organizzato il primo matinée con il film “The substance”. La risposta del pubblico è stata sorprendente, con una decina di persone rimaste purtroppo fuori. Il caso ha voluto che in quell’occasione per un problema tecnico, mai registrato in questi 11 anni al Mariani, il film in programma non è partito, così lo abbiamo sostituito al volo con il film “Giurato numero 2” di Clint Eastwood. Questo piccolo incidente non ci ha scoraggiato e dopo un paio di settimane abbiamo proposto “Vermiglio” con un altro sold out. Abbiamo capito che la formula era vincente».

Anche la proiezione di domenica scorsa, con il film francese “Le occasioni dell’amore” è stato un successo: «In sala, quando abbiamo annunciato le proiezioni ogni domenica, c’è stato un grande applauso. Le persone vengono sempre prima. Il film inizia alle 10,30 ma il pubblico si presenta alle 9,30 e fa colazione con calma all’Osteria Passatelli. La pandemia ha portato una radicale mutazione delle abitudini. Anche le proiezioni del pomeriggio sono molto frequentate, mentre prima del 2020 erano ben poco gettonate. Per il successo dei matinée credo che anche l’aspetto della socialità sia determinante. Si fa colazione insieme agli amici e poi si guarda un film, nel clima rilassato della domenica». Prossimo appuntamento è domenica 2 febbraio con il film “Io sono ancora qui”. «Sto guardando ora le prenotazioni - conclude Beltrani -, vanno già benissimo e mancano ancora cinque giorni».