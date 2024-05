Ravenna, la fiera del riuso torna domenica 5 maggio

Domenica 5 maggio ritorna l’appuntamento con la fiera del riuso che da ormai 12 anni, più volte nel corso dell’anno, anima l’area di piazza Ugo La Malfa adiacente al centro commerciale Gallery. Dalle 9 alle 18 circa 150 espositori tra privati e piccoli commercianti animeranno una fiera/mercato che vedrà, contemporaneamente, partite iva e liberi cittadini esporre e vendere materiali altrimenti destinati al riuso in un appuntamento che, come di consueto, Ravenna centro Storico organizza prediligendo prima di tutto la socialità e lo stare insieme.

Spettacolo benefico

Durante la giornata presso lo stand dell’associazione, presente al centro della parte espositiva della piazza, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo “Insieme mano nella mano”, evento di divulgazione e prevenzione co-organizzato da Ravenna Centro Storico al quale saranno presenti come graditi ospiti Andrea Mingardi, Emanuela Cortesi, Federica Caseti Balucani, Marco Santià, Maurizio Tirelli, Alessio Creatura e Ludovica Amati, evento che si svolgerà al teatro Rasi nella serata di domenica 19 maggio, ed il cui ricavato verrà devoluto allo IOR. Come di consueto non certo e non solo “un mercatino”; ma una giornata di festa come nella miglior tradizione di Ravenna Centro Storico.