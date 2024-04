Ravenna, la festa della Polizia di Stato al Pala de Andrè - Gallery

Oggi si celebra il 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia ha preso il via alle ore 8.30 all’interno del piazzale della Questura di Ravenna, dove sono stati resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro innanzi al monumento commemorativo a loro dedicato alla presenza del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e del Questore Lucio Pennella. Dalle ore 10,15 la celebrazione proseguirà presso la Sala Rossa del Pala De Andrè dove, alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose della provincia, saranno premiati le donne e gli uomini della Polizia di Stato che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo. Per l’occasione sono state coinvolte alcune scolaresche per scoprire il mondo della Polizia di Stato.