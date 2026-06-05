Ravenna, la festa dell’Arma dei Carabinieri - Gallery

L’Arma dei Carabinieri oggi ha festeggiato il 212° anniversario della sua fondazione, tradizionalmente fissato per ricordare la data nella quale, nel 1920, fu concessa la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera per l’eroica partecipazione alla prima guerra mondiale. A tutt’oggi la Bandiera di Guerra dell’Arma rimane la più decorata tra quelle delle Forze Armate italiane.
A Ravenna le celebrazioni, iniziate nella mattinata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri con la deposizione di una corona in onore dei caduti, si sono svolte nella suggestiva cornice di piazza San Francesco. Alla cerimonia hanno presenziato le autorità civili, religiose e militari della provincia, nonché le rappresentanze ed i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma oltre al personale in servizio con i rispettivi familiari e gli alunni delle Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo Statale “Guido Novello” e del Liceo Scientifico Statale “Alfredo Oriani” di Ravenna.
Il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, durante il suo discorso ha rimarcato l’importanza della capillarità dell’Arma sul territorio ed il ruolo fondamentale delle Stazioni, illustrando inoltre il bilancio dell’attività istituzionale svolta dai Carabinieri nella provincia nell’ultimo anno.