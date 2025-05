Ravenna, la festa del vicinato in via De Tomai sabato 17 e domenica 18 maggio

Sabato 17 e domenica 18 maggio i residenti di via De Tomai organizzano la Festa dei Vicini Vicini, nell’ambito del Patto di collaborazione per i beni comuni stretto con l’Amministrazione comunale per promuovere e valorizzare la cura del borgo San Rocco e delle relazioni di vicinato.

Due giornate all’insegna del buon cibo, laboratori artistici e musica dalle finestre. Via de Tomai, angolo via Baccarini, sarà allestita con tavoli e sedie per gustare i cibi preparati da Rosella Mengozzi della scuola di cucina Saperi e Sapori, in collaborazione con l’associazione delle donne camerunensi Pyramide e merende preparate dal laboratorio La Schiccia.

Durante le giornate sarà esposto anche artigianato locale, piante e fiori a cura dei cittadini e della coop. soc. La Pieve e sarà organizzato un laboratorio di ceramica curato dall’artista Laura Pagliai.