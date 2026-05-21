Ravenna, la Festa del diritto al gioco torna sabato 23 e domenica 24 maggio

A Ravenna torna anche quest’anno la Festa del diritto al gioco, organizzata dall’associazione Lucertola Ludens aps e Comune di Ravenna. L’edizione 2026 sarà doppia, con due pomeriggi, dalle 15.30 alle 18.30, dedicati al gioco e alla partecipazione: sabato 23 maggio al nuovo parco Francesca Da Polenta in centro città con entrata in via Port’Aurea 26; domenica 24 maggio al parco Mani Fiorite, via Eraclea.

Da oltre dieci anni, a maggio, Ravenna celebra l’articolo 31 della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il diritto al gioco, al riposo, alla ricreazione e all’accesso all’arte e alla cultura. Un diritto fondamentale per la crescita e il benessere delle nuove generazioni, da vivere come protagonisti e non come semplici fruitori.

L’evento si caratterizzerà per dare spazio, tempo ed attenzione a questi elementi che sono profondamente interconnessi con gli altri diritti della Convenzione.

Agli adulti è rivolto l’invito ad accompagnare bambine e bambini con spirito ludico, partecipando alle attività senza sostituirsi a loro, ma facilitando la libera scelta, l’autonomia e l’incontro con gli altri. E, quando necessario, restando in disparte per osservare e sostenere le relazioni che nascono spontaneamente attraverso il gioco.

Come ogni anno, la festa si ispira anche alle indicazioni dell’International Toy Library Association (ITLA), che invita a celebrare il gioco attorno al 28 maggio, e raccoglie l’appello dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) a promuovere il gioco e l’autonomia di movimento negli spazi pubblici come autentica “ricetta” di benessere, lontano dagli schermi.