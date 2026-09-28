Ravenna, la ex scuola di San Michele diventa una casa di comunità VIDEO

“Casa San Michele” nasce dalla riqualificazione dell’ex scuola del paese di San Michele a pochi chilometri da Ravenna, in via Faentina 360. Quando la scuola dell’infanzia “Maria Grazia Zaccagnini” si è trasferita nel 2023 nella nuova sede in via Pietro da Rimini 30 è emersa la proposta di destinare gli spazi ad un progetto rivolto alla popolazione anziana. L’intervento è stato realizzato dal Distretto dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi grazie a 2 milioni e 460.000 euro di fondi del Pnrr “Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani”.

E oggi “Casa San Michele rappresenta un modello virtuoso di come la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio pubblico possano integrarsi perfettamente con le politiche sociali e di welfare di comunità - dichiarano Roberta Mazzoni, assessora alle Politiche sociali, e Massimo Cameliani, assessore ai Lavori pubblici - la riqualificazione ha reso l’edificio accessibile e ad alta efficienza energetica, con nuovi impianti e sistemi di domotica. Un luogo che ha fatto parte della vita di generazioni di cittadini cambia così funzione e torna ad accogliere persone e relazioni”. Vivere in autonomia, senza stare vivere da soli è l’idea alla base di Casa San Michele, che vuole essere in parte una casa per chi ci abita e anche un luogo aperto per occasioni di incontro e relazione. L’inaugurazione è prevista entro fine 2026, ma si sa già cosa sarà: metterà a disposizione per persone che hanno compiuto 65 anni, autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve, nove appartamenti arredati, su due piani, sei doppi-tre singoli, per un totale di 15 posti, tutti con cucina o angolo cottura, soggiorno, camera da letto e bagno privato accessibile. E poi una sala per attività ricreative, una mensa, lavanderia, giardino, orti e spazi esterni, lavanderia, ambulatorio e bagno assistito.