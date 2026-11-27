Oggi ricorre l’82° anniversario dell’eccidio di Madonna dell’Albero, la strage nazista avvenuta a pochi chilometri a sud-ovest di Ravenna in cui, nel 1944, persero la vita 56 civili. Alla cerimonia hanno partecipato le classi quinte delle scuole primarie “Grande Albero” di Madonna dell’Albero, “Gulminelli” di Ponte Nuovo e “Ricci Muratori” di Ravenna.

Le classi hanno partecipato a incontri formativi sugli eventi storici che hanno portato all’eccidio di Madonna dell’Albero tenuti dalla storica Laura Orlandini dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna.

Il 27 novembre 1944 si consumò la più spietata strage nazista avvenuta in provincia di Ravenna, nella quale 56 civili furono barbaramente uccisi da truppe tedesche. Le vittime furono prese nelle case di via Nuova (oggi via 56 Martiri) e radunate in un vicino capanno di canne dove, dall’esterno, vennero mitragliate a morte e poi nascoste sotto il letame.

Vi fu un unico superstite, che riuscì a scampare al massacro rifugiandosi in una botte incassata nel terreno. Delle 56 vittime 16 erano bambini, 8 anziani, 17 donne, 15 uomini.

Dieci giorni prima, il 17 novembre, alla vigilia del suo trentesimo compleanno, don Domenico Turci, parroco di Madonna dell’Albero, venne sorpreso da una pattuglia tedesca mentre segnalava la presenza di mine con ramoscelli. Il religioso venne arrestato, condotto al comando tedesco di Ravenna e fucilato. Da allora di lui non si è saputo più nulla e il suo corpo non è mai stato ritrovato.