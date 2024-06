Ravenna. La città celebra la Repubblica Italiana e premia i cittadini

Per il 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana il sindaco Michele de Pascale ha voluto ringraziare i cittadini e le cittadine «il 2 giugno 1946 hanno compiuto quella scelta così importante per il futuro dell’Italia, scegliendo la Repubblica». In tutto 52.719, per l’esattezza, pari all’88,52%, «miglior risultato di tutta Italia».

Ieri mattina, nel corso della tradizionale cerimonia in piazza del Popolo, il prefetto Castrese De Rosa ha consegnato 12 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di 6 Stelle al Merito del Lavoro. Insigniti anche i 3 giovani Alfieri della Repubblica premiati dal Presidente Mattarella al Quirinale lo scorso 13 maggio: Matteo Violani di Faenza, Letizia Galletti di Lugo e Guido Betti di Ravenna. Il Prefetto ha invitato alla cerimonia in Piazza anche l’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Giulio Nicolò, in servizio a Faenza, militare simbolo dell’altruismo nell’alluvione del maggio 2023.

«Desidero ringraziare – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – la Capitaneria di Porto, il Comune di Ravenna, tutte le associazioni combattentistiche e d’arma, le autorità civili, religiose e militari, le forze dell’ordine e militari, i rappresentanti delle associazioni di protezione civile e le associazioni di volontariato di tutte le forze dell’ordine in congedo per aver collaborato all’organizzazione del programma per la celebrazioni di questo 78° Anniversario della Repubblica».

Le onorificenze al merito sono state consegnate a Arnaldo Agresta, vice prefetto vicario per il prezioso apporto fornito nella complessa gestione delle attività di Protezione Civile e servizi della Prefettura, Massimo Cavallone, segretario Regionale Cri, Casimiro Franza, comandante del Plotone servizi del poligono di Foce Reno che ha fattivamente partecipato alle operazioni d’intervento per le ingressioni marine avvenute il 22 novembre 2022 e 22 gennaio 2023 che hanno colpito Casalbosetti, al vicesindaco Eugenio Fusignani, al commercialista Gianni Ghirardini, fondatore dei Lions Club della città, al barbiere in pensionCesare Giuliani per il suo impegno profuso alla crescita e allo sviluppo della categoria degli acconciatori, Stefano Pace dell’associazione Cuore e Territorio, all’infermiere Federico Villa, già premiato dal prefetto in occasione del salvataggio di una donna colpita da malore mentre era in auto, Federico Mercati, capo Reparto dei vigili del fuoco, Elena Zannoni, impegnata anche nella tutela e accoglienza bambini e famiglie bisognose, Anthony Manno appuntato scelto dell’Arma presso la Compagnia di Faenza, al luogotenente Giuseppe Palumbo in servizio presso Compagnia di Faenza per il suo impegno nella pianificazione e organizzazione di eventi sportivi in totale sicurezza.

Premiati come Maestri del Lavoro Patrizia Fiorini, dipendente Poste Italiane, Vittorio Melandri, impiegato nella ditta Mmb di Faenza, Davide Ricci, dipendente di Enginnerig Ipm di Lugo, Giampiero Sabbatani, direttore generale Cab Massari di Conselice e Mauro Salvaori, dipendente di Enginnerig Ipm di Lugo.