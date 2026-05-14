Ravenna, la cerimonia per 14 nuovi giovani cittadini italiani

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio in municipio a Ravenna con la cerimonia dedicata ai giovani nati in Italia da genitori stranieri che, con il compimento della maggiore età, hanno ottenuto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 4 della legge 91/1992.

Ad accogliere i quattordici nuovi cittadini e cittadine il sindaco Alessandro Barattoni e l’assessora alle Politiche giovanili Hiba Alif. I giovani, 3 ragazze e 11 ragazzi, figli di persone provenienti da continenti differenti, sono nati in Italia, hanno compiuto 18 anni, non sono mai espatriati e hanno presentato richiesta di cittadinanza italiana prima dei 19 anni.

Durante la cerimonia hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione della Repubblica italiana, una bandiera dell’Italia e una bandiera dell’Europa.