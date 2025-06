Ravenna, la cerimonia di consegna delle magliette gialle: 745 giovani già iscritti a “Lavori in Comune”

Questa mattina, a Palazzo Rasponi dalle Teste, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle magliette gialle, nell’ambito dell’iniziativa “Lavori in Comune”, promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Anche quest’anno tantissimi giovani si sono presentati per ritirare la propria maglietta, da sempre simbolo del progetto di volontariato e cittadinanza attiva dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni. Presente alla cerimonia, che segna l’avvio simbolico dell’edizione 2025 del progetto, il sindaco Alessandro Barattoni. “Si tratta di un bellissimo progetto – ha dichiarato il sindaco Alessandro Barattoni – che unisce giovani con età, storie e sogni anche molto differenti tra loro. Nel corso di questa esperienza, i giovani volontari si metteranno in gioco affiancandosi a chi già si spende per la città, come fanno le numerose associazioni e realtà del territorio che ringrazio per il supporto dato a questa iniziativa, arrivata alla sua quattordicesima edizione. Mi auguro che questa attività possa rappresentare per tante e tanti di loro anche un avvicinamento alla vita civica di Ravenna, a quello che manca e che serve per renderla a loro misura, perché la città è di chi la vive ogni giorno, anche e soprattutto in una fase bella e delicata come quella della loro età”.

Ad oggi sono 745 i giovani che si sono iscritti nei vari laboratori, che inizieranno lunedì 16 giugno, quasi equamente divisi tra chi è alla prima esperienza e chi invece aveva frequentato i laboratori negli anni scorsi. La maggioranza degli iscritti ha 16 anni, in 185 sono infatti nati nel 2009, seguono i nati nel 2008 e 2010, rispettivamente con 180 e 171 iscritti. I laboratori, generalmente della durata di una settimana, dal lunedì al venerdì, vedranno un impegno da parte delle magliette gialle di circa quattro ore giornaliere. Non mancano però le eccezioni, opportunamente segnalate nel programma generale delle attività.

La maggior parte dei volontari e volontarie sono residenti in città e nella zona del mare, mentre, fra quelli provenienti dalle frazioni del forese, prevalgono i residenti nell’area nord. Ben rappresentate tutte le scuole del comune: il numero maggiore di iscritti, per le scuole superiori, proviene dal liceo scientifico Oriani e dal liceo classico Alighieri; seguono poi il liceo artistico Nervi-Severini, l’Itis Baldini, l’It Morigia-Perdisia Geometri, l’Itc Ginanni, l’It Morigia-Perdisia Agraria, l’Ips Olivetti, la scuola arti e mestieri Pescarini, l’Ips Callegari, e infine Engim. Tredici invece frequentano scuole fuori comune. Inoltre più di 70 iscritti provengono dalle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Rimangono ancora alcuni posti disponibili, perciò le iscrizioni restano ancora aperte. Chi è interessato può inviare una mail all’indirizzo magliettegialle@comune.ravenna.it, così da ricevere tutte le informazioni sui posti ancora liberi e le modalità di iscrizione.

I laboratori, totalmente inclusivi, toccheranno diverse tematiche: dalla cura dell’ambiente, al ripristino di aree verdi e beni comuni, dalla realizzazione di murales e mosaici, alla riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, dalla realizzazione di piccoli manufatti, quali cuffiette e scarpine per il reparto di neonatologia dell’Ospedale di Ravenna, fino all’accoglienza turistica.

Tra le novità, la presenza di un laboratorio di composizione poetica, uno di fumetto/ stop motion che rimanda all’ 80° anno dalla Liberazione della città di Ravenna, la preparazione di performance e momenti d’arte per la festa conclusiva di Lavori in Comune 2025 e un’attenzione particolare alle pratiche di pronto soccorso e di protezione civile.

Infine è stata programmata per venerdì 17 ottobre alle 20.30 alle Artificerie Almagià, la festa finale con la consegna dell’attestato di frequenza a tutti i partecipanti. Saranno invitate tutte le magliette gialle, le famiglie e i diversi rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni che collaborano con questa iniziativa.