Ravenna, la caserma dei Vigili del Fuoco si illumina di verde contro la sindrome di Pandas

Anche i vigili del fuoco di Ravenna scendono in campo per “Pas Pandas”! La caserma provinciale di Viale Randi, si è tinta di verde per sensibilizzare sulla sindrome di Pandas, una rara malattia che colpisce i bambini. Questo spettacolo inusuale ha catturato l’attenzione dei passanti, dato che è raro vedere la “Caserma Verde”, soprattutto con l’autoscala rossa parcheggiata all’esterno, un simbolo inconfondibile del corpo. “Questo gesto potente - dichiarano i vigili del fuoco in una nota - non è solo un omaggio ai bambini colpiti da questa difficile patologia, ma anche un messaggio di speranza e solidarietà verso le famiglie che ogni giorno lottano in silenzio. Il contrasto tra il verde, simbolo di speranza, e il rosso dell’autoscala incarna perfettamente l’impegno dei vigili del fuoco: sempre pronti ad aiutare, sia nelle emergenze quotidiane che nelle cause sociali più delicate.