Ravenna, la carica dei 151 truffati sui fondi fantasma di Silvestrone

Silvestrone, 54 anni, non c’era. Da martedì è rinchiuso a Port’Aurea per scontare un cumulo pene definitivo di 4 anni e 5 mesi per truffe e reati contro il patrimonio. Gli altri imputati - tra cui Mauro Nucci, Sergio Puddu, Lorenzo Tellarini, Stefano Pignatelli e l’ex presidente del Torino Calcio, Roberto Goveani, Paolo Carrabs, Andrea Zaccardo, Gian Luca Governa, Stefano Gramigni e David Lari - potranno valutare se scegliere di difendersi con rito abbreviato oppure andare a dibattimento. Strada alternativa il patteggiamento, verso il quale pare orientato solo uno del gruppo, ex finanziere e commercialista torinese.

Secondo la Procura, Silvestrone era a capo di un’organizzazione collaudata, dedita a una maxi truffa dalla portata milionaria. I numeri contestati dal sostituto procuratore Angela Scorza sono pesanti: 247 capi, fra truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione per delinquere.

Le parti lese, sparse in tutta Italia, sono professionisti, aziende agricole, piccole società che, stando all’autorità giudiziaria, pagavano parcelle da poche centinaia a oltre 3mila euro inseguendo finanziamenti europei in realtà inesistenti. La Guardia di Finanza descrive un sistema a scatole cinesi fondato su società di comodo e false fatture, con in cima il 54enne, sedicente presidente di Confederimprese e in apparenza al timone del fantomatico Centro Studi Nazionale di Roma.

A fornire l’aura burocratica necessaria per agganciare le vittime c’era proprio un sistematico meccanismo che da un lato vedeva i vari imputati impegnati a procacciare clienti, intercettandoli soprattutto tramite canali social, in particolare attraverso gruppi su Telegram. Dall’altro c’era Silvestrone, protagonista di un’abile e metodica capacità comunicativa e di autopromozione, fra foto con deputati, politici, ambasciatori e “vip” del mondo imprenditoriale. Non mancavano anche nomi di fantasia, citati parlando di “importanti risultati” e fruttuose prospettive future.