Ravenna, la avvicina in stazione, poi la convince a seguirlo a casa e la violenta: 30enne in carcere

Ieri pomeriggio, 19 maggio 2026, gli operatori della Questura di Ravenna hanno tratto in arresto un trentenne ivoriano, regolare sul territorio nazionale, per il reato di violenza sessuale aggravata consumata lo scorso mese di febbraio. L’attività di indagine è scaturita a seguito di un referto emesso dall’Ospedale Civile di Ravenna che in occasione di una visita ginecologica della vittima, apprendeva da quest’ultima la violenza subita.

L’attività di indagine è stata delegata ha ricostruito la dinamica dell’evento: il trentenne avrebbe avvicinato la donna in stazione e l’avrebbe convinta a seguirlo presso la propria abitazione in Ravenna; qui, dopo aver offerto alla giovane delle bevande alcoliche, si sarebbe consumata la violenza. La vittima si sarebbe poi allontanata dall’abitazione ore dopo. La testimonianza della vittima e l’analisi dei flussi telefonici hanno permesso di accertare quanto accaduto. Al termine degli atti di rito, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.