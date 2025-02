Ravenna, la 17enne Maya Moni insieme a Keya ai campionati italiani di canicross

Si troveranno circa 180 atleti, provenienti da tutta Italia, sabato 15 febbraio, a Mortegliano, in provincia di Udine. Qui è in programma il decimo campionato italiano di canicross Elite e il quarto campionato nazionale Esordienti. Tra le categorie in lizza, anche l’Adapted, che annovera atleti con disabilità. In questa categoria, che affronterà un percorso di 1530 metri, sarà al via anche la 17enne ravennate Maya Moni, accompagnata dal cane Kaya e dalla guida Marco Neri, tecnico di canicross e operatore sportivo nelle disabilità, che è anche il padrone del cane. Maya è reduce dalla medaglia d’argento conquistata l’ottobre scorso ai Mondiali di Bardonecchia. In quell’occasione la ravennate aveva gareggiato con Nina, un golden retriver e aveva avuta come accompagnatrice Laura Spada, con una lunga esperienza nel mondo del running e del canicross, promotrice di “Corrinzolando”, il progetto di pet therapy ludico-motorio ed educativo del comitato territoriale CSI di Ravenna, mirato ad offrire un’occasione di sostegno, socializzazione e promozione del movimento fisico, con il supporto di cani addestrati. Di Corrinzolando fanno parte al momento due ravennati: appunto Maya, e Alessandro Carafassi, entrambi tesserati per il Wild dog Training Faenza.

Nel frattempo continua l’opera di promozione e diffusione del progetto Corrinzolando. Domenica 23, a Reda, a partire dalle 9, è prevista una giornata di avvicinamento al canicross progettata per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze e abilità.