Nuovo traguardo per l’Osteria della Zabariona di via Argentario 19 a Ravenna, e per il suo oste, Andrea Rondinelli, che nella nuova edizione della Guida dei Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso conquista da subito due gamberi al primo esordio in Guida.

Il locale a pochi anni dall’apertura ha già ottenuto importanti riconoscimenti, fra cui, dal 2023, la segnalazione nella Guida Slow Food, grazie ad un’attenta attività di ricerca delle tipicità culinarie ed enologiche romagnole per un’offerta enogastronomica autentica, studio delle ricette locali ed una passione smisurata verso i mangiari della tradizione da parte di Andrea, che è anche membro della presidenza comunale Confesercenti Ravenna, membro dell’Alleanza dei cuochi Slow Food nonché prolifico divulgatore.