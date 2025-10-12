Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore - Gallery

Una piazza piena di sorrisi, bende colorate e peluche “ricoverati”: così si è presentata oggi piazza dell’Aquila, trasformata per un giorno in un vero e proprio “Ospedale dei Pupazzi”. L’iniziativa, promossa dal Sism – Segretariato Italiano Studenti di Medicina con il sostegno dell’Ordine dei Medici di Ravenna, ha coinvolto decine di bambini, che insieme ai loro pupazzi “malati” hanno vissuto un’esperienza di gioco e apprendimento.

Guidati dagli studenti in camice bianco, i piccoli hanno imparato come si misura la febbre, come si disinfetta una ferita e persino come funziona una visita medica. L’obiettivo: trasformare la paura del medico in fiducia, aiutando i più piccoli – dai 3 ai 7 anni – a familiarizzare con il mondo della cura e della salute.

Tra clown, pupazzologi e gazebo pieni di entusiasmo, la giornata ha visto la partecipazione di tante famiglie e delle autorità cittadine, che hanno salutato con calore l’iniziativa. “Un bambino che non ha paura del medico sarà un adulto più consapevole”, hanno ricordato gli organizzatori. E a giudicare dai sorrisi di oggi, la lezione è stata imparata.