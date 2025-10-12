Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI

Ravenna
  • 12 ottobre 2025
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI
Ravenna. L’ospedale dei pupazzi per superare la paura del dottore. FOTOGALLERY FIORENTINI

Una piazza piena di sorrisi, bende colorate e peluche “ricoverati”: così si è presentata oggi piazza dell’Aquila, trasformata per un giorno in un vero e proprio “Ospedale dei Pupazzi”. L’iniziativa, promossa dal Sism – Segretariato Italiano Studenti di Medicina con il sostegno dell’Ordine dei Medici di Ravenna, ha coinvolto decine di bambini, che insieme ai loro pupazzi “malati” hanno vissuto un’esperienza di gioco e apprendimento.

Guidati dagli studenti in camice bianco, i piccoli hanno imparato come si misura la febbre, come si disinfetta una ferita e persino come funziona una visita medica. L’obiettivo: trasformare la paura del medico in fiducia, aiutando i più piccoli – dai 3 ai 7 anni – a familiarizzare con il mondo della cura e della salute.

Tra clown, pupazzologi e gazebo pieni di entusiasmo, la giornata ha visto la partecipazione di tante famiglie e delle autorità cittadine, che hanno salutato con calore l’iniziativa. “Un bambino che non ha paura del medico sarà un adulto più consapevole”, hanno ricordato gli organizzatori. E a giudicare dai sorrisi di oggi, la lezione è stata imparata.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui