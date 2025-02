Axon, nome d’arte di Mattia Palumbo, giovane rapper di 19 anni scomparso in un incidente stradale, ha lasciato un’ultima traccia della sua musica. La sua canzone postuma, Per te no, è uscita ieri su Instagram, TikTok e Spotify, accompagnata da un’ondata di emozione e ricordi. Annunciata pochi giorni prima della sua morte, la traccia alterna rap veloce e ritornelli melodici, dimostrando il talento di un artista emergente. Sotto il video, la frase semplice ma toccante: In memoria di un fratello.