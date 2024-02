Ravenna, l’omaggio all’ex sindaco Matteucci

Nel primo pomeriggio di oggi, il Partito Democratico di Ravenna ha organizzato un ritrovo in memoria dell’ex sindaco Fabrizio Matteucci nel quarto anniversario della sua scomparsa. La figura di Matteucci è stata ricordata presso la panchina a lui dedicata nella testata della Darsena di Ravenna.

“A quattro anni dalla sua scomparsa - scrive il sindaco Michele De Pascale - in questo luogo della Darsena di città a lui dedicato e chiamato “L’incontro”, una parola che parla molto di Fabrizio, rivolgiamo un pensiero più che mai affettuoso a Fabrizio Matteucci. Lo ricordo come un uomo coerente, in grado di esprimere e praticare valori forti, ma allo stesso tempo originale e diverso in ogni circostanza, serio e risoluto quando era necessario esserlo, ironico e dissacrante quando le circostanze lo permettevano o lo richiedevano, di grande cuore. È stato un uomo delle istituzioni, e la sua azione da sindaco è ancora viva e presente in città, e fieramente un uomo di partito, nei confronti del quale ha sempre provato un fortissimo senso di orgoglio e di appartenenza, senza mai rinunciare a momenti di critica costruttiva. Per questo è bello e doveroso che oggi il suo partito lo ricordi, insieme ai suoi cari, ai suoi amici e alla sua comunità”.