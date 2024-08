Ravenna, l’inflazione manda un segnale: a luglio bollette in aumento del 5,4%. Dopo tre anni calano gli alimentari

L’inflazione manda un segnale estivo: a luglio i prezzi a Ravenna sono aumentati di mezzo punto percentuale rispetto a giugno ma, soprattutto, il costo delle spese legate all’abitazione, secondo i dati diffusi ad agosto dall’Istat, è cresciuto del 3%. Colpa di una fiammata improvvisa dei beni energetici, cresciuti del 5,4% tra giugno e luglio. In crescita, nella stessa voce del paniere, anche gli affitti (+1,4%). Boom pure dei pacchetti vacanza che in un mese sono rincarati del 9,5% e rispetto allo scorso anno costano il 19,5% in più.

La variazione congiunturale di cui abbiamo parlato sinora, quella cioè che misura l’andamento dei prezzi mensili, si inserisce in un quadro tendenziale (che invece evidenzia le differenze dei prezzi tra un anno e l’altro) che pare ancora sotto controllo. Rispetto al luglio scorso gli aumenti sono contenuti allo 0,8% e il prezzo dell’energia, nonostante l’aumento dell’ultimo mese, è inferiore del 5,8% a quello di luglio 2023. L’aumento di queste settimane potrebbe però essere un segnale per i consumatori: non è detto che l’incubo di un’impennata dei costi energetici, specialmente con la situazione geopolitica attuale, sia del tutto archiviato.

Va però registrato, dopo due anni di aumenti anche pesanti, il primo leggero calo del peso del carrello della spesa sulle tasche dei ravennati. La rilevazione dei prezzi di luglio evidenzia come fare la spesa costi lo 0,3% in meno ai ravennati rispetto a un anno fa. Poca roba, ma per vedere un’altra variazione negativa sugli alimentari bisogna tornare al luglio del 2021, esattamente tre anni fa, quando era stato registrato un altro -0.3% sugli alimentari. Da allora i prezzi del carrello hanno cominciato a correre, spinti poi dalla spirale della crisi energetica, raggiungendo apici del 16% e consumando il potere d’acquisto delle famiglie. Una corsa che dopo tre anni sembra quindi essere terminata.