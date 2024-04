Ravenna, l’incendio alla scuola don Minzoni costa al Comune 100mila euro

L’incendio alla scuola don Minzoni costa al Comune la bellezza di 100mila euro: questo il valore complessivo degli interventi di somma urgenza approvanti in questi giorni dalla giunta per dare il via libera a ripristino e messa in sicurezza del plesso andato a fuoco a inizio mese.

Il 2 aprile scorso, infatti - per cause ancora in corso di accertamento da parte dei pompieri - aveva preso fuoco la zona dell’istituto che ospitava l’aula di musica rimasta gravemente danneggiata. Per fortuna in quel momento la scuola era chiusa a causa delle festività pasquali e le uniche attività in corso erano quelle sportive nella palestra che non venne colpita dalle fiamme subito spente dai vigili del fuoco di Ravenna. Tuttavia l’intero complesso scolastico rimase chiuso alcuni giorni anche a causa del fumo che aveva impregnato i locali.

La cifra necessaria al ritorno alla normalità è il frutto dei calcoli seguiti al sopralluogo effettuato dal tecnico del Comune: in sintesi, la sua relazione evidenzia che «l’incendio ha provocato danni al controsoffitto del portico, alle tapparelle agli infissi dell’aula di musica e alle zone adiacenti; il fumo ed il calore sviluppatisi hanno altresì provocato danni agli strumenti, ai materiali e agli apparecchi presenti nell’aula di musica e all’impianto elettrico. Il fumo ha invaso parte della scuola». In ragione di tali valutazioni, il tecnico ha constatato «che la situazione in atto non consentiva alcun indugio, al fine di cautelare la pubblica e privata incolumità ed evitare danni ulteriori». Insomma, occorre agire in somma urgenza. Gli interventi necessari per il ripristino, affidati alla ditta Cear che si è resa subito disponibile, sono i seguenti: messa in sicurezza e sezionamento dell’impianto elettrico, verifica dell’impianto di rivelazione incendi e ripristino del sistema di apertura degli evacuatori di fumo; rimozione delle tapparelle deteriorate dal calore dell’incendio, messa in sicurezza degli infissi, rimozione degli infissi e dei vetri rotti e sostituzione dell’uscita di emergenza sfondata dai vigili del fuoco durante il loro intervento; rimozione dei controsoffitti intrisi di fuliggine e deteriorati presenti nell’aula di musica nella segreteria e nel corridoio dell’atrio; compartimentazione dei locali attraverso la fornitura e posa di parete in cartongesso per la separazione della zona colpita dall’incendio dal resto dell’edificio; pulizia e idonea imbiancatura con idonei prodotti antifumo della zona del corridoio sopra la segreteria dell’atrio principale maggiormente investimento dal fumo».