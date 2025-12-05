Ravenna, l’ex sede della Banca d’Italia acquistata dal Gruppo Finservice per 3,7 milioni

“La nostra è una scelta che unisce visione industriale e politica di patrimonializzazione – spiega Guido Rovesta, Presidente di Gruppo Finservice S.p.A. –. L’acquisizione di Customer Experience Italia S.p.A ha rafforzato la nostra offerta e consolidato la presenza nel quadrante nord-orientale della Penisola. Ora, con Palazzo Vitelloni, diamo una sede di prestigio a questo percorso di crescita. Mentre il quartier generale resta saldamente a Mantova, cuore direzionale della holding, Ravenna diventerà il nostro presidio operativo di riferimento lungo l’asse adriatico. È il nostro modo di fare impresa: unire la solidità degli asset immobiliari alla dinamicità dei servizi, contribuendo allo stesso tempo alla rigenerazione del centro storico.”

L’operazione segue un modello di investimento immobiliare già realizzato a Mantova, dove nel 2016 Finservice ha acquisito e restaurato l’ex sede cittadina della Banca d’Italia – un edificio novecentesco nel cuore della città – trasformandola nell’attuale quartier generale del Gruppo. Anche a Ravenna, come nel caso mantovano, l’immobile è sottoposto a tutela per il suo valore storico e architettonico: la porzione più antica, risalente al 1790, fu costruita su un nucleo seicentesco appartenuto alla famiglia Ginanni-Maroncelli. In seguito, passò ai Vitelloni, ai Guiccioli e ai Rasponi, fino alla cessione alla Banca d’Italia nel 1868.

“Restituire centralità a un edificio che per un secolo ha rappresentato la finanza istituzionale significa raccogliere un’eredità di prestigio e proiettarla nel futuro - aggiunge Rovesta - c’è un filo che unisce Mantova e Ravenna, le città di Virgilio e di Dante: entrambe ci ricordano che le grandi imprese si costruiscono con visione e radicamento. Questa operazione è il nostro modo di onorare quei valori, un atto di fiducia verso una città dinamica e ricca di eccellenze. Il nostro obiettivo è avviare presto un dialogo con le istituzioni locali per definire il miglior progetto di recupero: questo palazzo deve tornare a essere un luogo vivo, un presidio fisico a supporto dell’economia reale e un motore per la crescita del centro storico”.