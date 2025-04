Ravenna, l’ex calciatore Max Ferrigno: “Quel pugno rischiò di uccidere anche me, ho chiesto scusa e pagato i miei errori”

Un libro per raccontare come ha ritrovato se stesso, partendo da un errore per arrivare, al termine di un lungo percorso interiore, alla propria rinascita. Questa è l’intenzione di Massimiliano “Max” Ferrigno, protagonista nel novembre del 2000 di un gravissimo gesto che avrebbe cambiato la sua vita e quella di un’altra persona, Francesco Bertolotti. Nato a Gela, ma cresciuto in Romagna fino ai 14 anni («in Sicilia ci sono stato solo nei miei primi due mesi di vita, poi ho sempre vissuto a Marina di Ravenna»), Ferrigno spiega prima di tutto come mai, a quasi venticinque anni di distanza, ha deciso di parlare dell’episodio nel libro “Soul. Il pugno che mi ha fatto trovare me stesso”, uscito in libreria il 3 marzo. «Alla fine dello scorso anno ho rilasciato un’intervista a un giornalista di un quotidiano sportivo, Sebastiano Vernazza, per una pagina sulla vita dei calciatori terminata la carriera. Dai commenti che ho letto e ascoltato ho avuto la conferma che in tutti questi anni si erano dette e raccontate troppe storie, la maggior parte non vere, sulla vicenda. Quindi ho deciso di scrivere il libro, isolandomi per un mese, dicendo le mie verità, cosa è stato per me quell’episodio e come ho vissuto quell’errore». Una decisione, questa, che ha attirato anche pesanti critiche, provenienti in particolare dai sostenitori del Modena, con commenti via social molto duri sull’opportunità di scrivere il libro. «Spesso viene dimenticato - riprende Ferrigno - che il mio errore non è stato quello di un “antagonista” del Modena Calcio o dei suoi tifosi. Non sono mai stato quel genere di persona. Non c’è da parte mia il tentativo di riscrivere il passato né la presunzione di chiedere comprensione, ma la storia di qualcuno che ha dovuto affrontare il proprio fallimento e che, attraverso la consapevolezza e il dolore, ha costruito una nuova strada. Una strada che oggi mi porta qui, a raccontare non solo quello che è successo, ma anche ciò che ho imparato».

Da calciatore a manager

Una strada, questa, che ha portato l’ex attaccante di fascia a intraprendere fin da subito, già nel periodo della lunga squalifica, una nuova professione. Dal 2023 Ferrigno dirige il comparto marketing e commerciale del Treviso Basket in serie A, mentre in precedenza, dal 2005 fino al 2018, ha lavorato per l’Udinese Calcio. Inoltre, da alcuni anni gestisce assieme alla moglie Francesca un’azienda di abbigliamento sportivo. «Sono diplomato in ragioneria e amministrazione aziendale e quindi ho utilizzato quanto imparato a scuola per occuparmi di marketing, già a Como dal 2001. Quando tre anni dopo tornai a giocare a calcio, sempre con la maglia dei lariani, mi si era spento tutto dentro. Provai a continuare nella stagione successiva a Perugia, ma a inizio 2005 non riuscivo più a stare in campo e smisi. Quell’episodio e gli anni di squalifica avevano pesato sulla mia vita e avevo iniziato ad avere nuovi interessi, buttandomi appunto in un mondo che mi piace tantissimo e che mi rispecchia nel mio carattere riservato». Ferrigno, infatti, sente di essere stato un calciatore un po’ anomalo durante la propria carriera. «Da bambino per me esisteva solo il calcio e sono andato via a 14 anni dal mio paese per trasferirmi a Como. Quando sono diventato professionista, nel corso dell’estate il mio desiderio più grande era quello di andare a casa, dalla mia famiglia e dai miei amici, non di andare in vacanza in posti come Ibiza. Devo tantissimo alla società lariana e alla città, che mi ha sostenuto nei miei momenti difficili. Per me Marina di Ravenna significa l’infanzia, il posto dove sono cresciuto, mentre Como è stata la mia seconda famiglia».

Il tribunale dei social