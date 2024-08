Ravenna, l’escursione fatale sulle Dolomiti: il dolore per Giorgio, il capitano di pallanuoto dal cuore d’oro

È precipitato durante una scalata sulle Dolomiti, dove si trovava in vacanza, ospite del presidente della Pallanuoto Ravenna, squadra per la quale aveva giocato gravitando in serie B e C. Giorgio Allegri, 26enne ravennate, è morto ieri nelle montagne di Alleghe. è precipitato da un dirupo nel pomeriggio, in una caduta che non gli ha lasciato scampo.

Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici e stava percorrendo il sentiero Tivan che porta al rifugio Coldai sul monte Civetta quando è scivolato per diversi metri. Sono stati gli stessi membri del gruppo che era con lui a chiamare subito i soccorsi. Ma l’immediato arrivo dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore non è servito a salvargli la vita. Il personale sanitario intervenuto in prima battuta ha constatato che il ragazzo versava in gravissime condizioni alla luce dei numerosi traumi riportati cadendo. Il decesso è è avvenuto poco dopo il volo disperato verso l’ospedale.

La notizia dell’incidente è giunta nella serata anche a Ravenna, raggiungendo alcuni ex compagni di squadra e la società.

Allegri non era solo un promettente giocatore di pallanuoto, ottimo nuotatore dal fisico piazzato e la predisposizione per la difesa, oltre al temperamento per ricoprire il ruolo di capitano. Amava lo studio. Laureato in ingegneria biomedica al politecnico di Milano, da poco aveva colto al balzo un’occasione di lavoro in Belgio, ad Anversa.

Chi lo conosceva bene fra i compagni in vasca, lo descrive come un ragazzo d’oro, uno che sapeva ascoltare i consigli e metterli in pratica. E nonostante gli studi l’avessero portato all’estero, era ancora vicino alla città, alla sua pallanuoto, a quel gruppo con il quale era anche partito per la vacanza in montagna, senza immaginare il più tragico dei finali, nascosto al termine di una splendida giornata di sole.