Ravenna, l’Enpa: “Il Comune non pianta nuovi alberi al canile, così ci abbiamo pensato noi”

L’Enpa Ravenna pianta nuovi alberi al canile e punge il Comune, accusato di avere trascurato le richieste di nuove alberature: “Già da alcuni anni -si legge in una nota - avevamo chiesto al Comune di Ravenna, in più occasioni, di piantumare degli alberi all’interno del canile comunale, in sostituzione di quelli venuti a mancare per vari motivi. Le nostre istanze non sono mai state prese in considerazione dall’Amministrazione e pertanto la Sezione Enpa di Ravenna si è fatta propria l’incarico di piantumare alcuni alberi al fine di mitigare la calura estiva che specialmente nella scorsa estate si è resa quanto mai opprimente. L’Enpa ha quindi aderito al progetto della Regione “Mettiamo radici per il futuro” ottenendo alcuni alberelli ( aceri e tigli ) che sono stati piantati, nella giornata di mercoledì 21 ottobre, dai volontari dell’associazione. Si tratta di un piccolo gesto che evidenzia come da parte dell’Enpa vi sia la volontà di migliorare le condizioni ambientali in cui vivono i cani all’interno della struttura”.