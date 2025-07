Ravenna, l’edicola di Piazza del Popolo diventa uno spazio della Biblioteca Classense

L’Amministrazione comunale di Ravenna acquisirà l’edicola di piazza del Popolo per farne uno spazio della Biblioteca Classense. “Il Comune - ha sottolineato il sindaco Alessandro Barattoni - acquisirà quegli spazi per dare vita ad un’attività di pubblico interesse legata alla Biblioteca Classense. L’area diventerà una sorta di avamposto della biblioteca, una vetrina in piazza che offrirà l’opportunità di conoscere i servizi messi a disposizione dalla Classense e di fruire direttamente di alcune attività per bambini e adulti”.

Una rifunzionalizzione pubblica che consentirà di sperimentare diverse attività e, allo stesso tempo, di non disperdere un locale storico. “Quest’intervento - continua il sindaco - si inserisce all’interno di una serie di azioni previste già nel programma di mandato e relative al parcheggio multipiano, alla sistemazione dell’ufficio dell’anagrafe e anche alla mobilità gratuita con i navetti. Si tratta di iniziative che comportano una visione del centro storico che intreccia e accoglie diverse attività: abitative, di servizi, turistiche e culturali. Per un centro storico vissuto e frequentato in tanti momenti della giornata e con diverse funzionalità per cittadini e turisti. L’obiettivo di interventi come questo - conclude il primo cittadino - è di valorizzare il più possibile i singoli luoghi della città, anche ripensandone le funzioni e mettendoli a disposizione di tutti”.