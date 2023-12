Ravenna. L’Autorità portuale svela il piano biennale da 3,2 miliardi di investimenti

La prospettiva che l’anno si chiuda con un -5% dei traffici, “ma è il confronto fra dodici mesi di crisi e il 2022, che segnò il record storico del porto di Ravenna”. E ora la messa a terra di un piano biennale da 3,2 miliardi di investimenti, di cui poco meno di 1,2 passeranno proprio dall’Autorità portuale di Ravenna. A presentarlo il suo presidente, Daniele Rossi, che ha tracciato un bilancio del 2023 e disegnato gli elementi prioritari del 2024, affiancato dall’assessora al Porto del Comune, Anna Giulia Randi: “La mia presenza qui testimonia, ancora una volta, come Palazzo Merlato abbia piena intesa con via Antico Squero nello sviluppo del nostro scalo”, ha spiegato la componente di Giunta. Da parte di Rossi un annuncio inatteso, sull’onda delle centinaia di milioni di fondi europei attratti in questi anni di avvio dei cantieri che rivoluzioneranno il porto di Ravenna: “Apriremo un ufficio a Bruxelles. Non è uno sforzo banale nè comune, ma vogliamo essere là dove gli eventi accadono, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di attrazione di finanziamenti”. Conferma l’anticipo di due anni per la prima fase del progetto Hub e pone al 2026 la linea del traguardo per arrivare ai 14,5 metri di pescaggio: “Dobbiamo farcela, all’interno di quel disegno c’è anche l’impianto di trattamento dei sedimenti dragati ed è finanziato col Pnrr. Sono tempistiche incomprimibili – ha sottolineato il presidente dell’Adsp – e per questo le rispetteremo. Contiamo di farcela”. Poi i dettagli sullo stato dell’arte di ciascun lavoro e la consapevolezza che “anche con il nostro apporto, Ravenna diverrà una capitale internazionale dell’energia”. Con un’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità: “Il 2024 porterà anche nel vivo il progetto dei pontili della Darsena di città, che renderanno fruibile la testata anche ai disabili, oltre all’implementazione del “gemello digitale” del nostro scalo – ha concluso l’assessora Randi -. Un elemento che ci porterà all’avanguardia nella sicurezza e competitività a livello internazionale”.