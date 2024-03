Ravenna, l’Ausl Romagna revoca l’incarico al medico delle false vaccinazioni covid. L’avvocato farà ricorso al giudice del lavoro

L’Ausl Romagna ha revocato la convenzione con Mauro Passarini, che dal 15 marzo 2024 non potrà più esercitare la funzione di medico di base. Nella determina a firma del direttore generale dell’azienda sanitaria Tiziano Carradori la decisione viene motivata menzionando violazioni agli obblighi deontologici e illeciti di rilevanza penale in relazione alle false somministrazioni di dosi vaccinali anti covid, contestazione per la quale il medico nei mesi scorsi aveva patteggiato due anni. Il difensore del medico, l’avvocato Carlo Benini, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso al giudice del lavoro.