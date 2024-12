Ravenna, l’assicurazione non paga per l’incidente mortale: i genitori pignorano 11 immobili

Non c’è risarcimento che potrà ripagarli per il dolore più grande che un genitore possa provare. Perdere un figlio non ha prezzo. La mamma e il papà di Alessandro Mattioli lo sanno dalla notte del 14 ottobre del 2018, quando il loro ragazzo, 17enne cresciuto a San Pietro in Vincoli, morì a pochi chilometri da casa schiantandosi in moto con un’auto che anticipando la curva gli tagliò la strada lungo via Corleto, nelle campagne tra Prada e Ponte Vico. L’automobilista, una 48enne di Russi, ha patteggiato la pena di 2 anni per omicidio stradale, al termine di un processo che le ha attribuito la piena responsabilità dell’incidente. Nonostante ciò, l’assicurazione insiste nel sostenere che ci sia stato un concorso di colpa.

Ai familiari della giovane vittima non è bastato nemmeno vincere la causa civile, che lo scorso settembre ha condannato la compagnia a liquidare 850mila euro a madre, padre, nonni, zii e cugini. Dal giorno della sentenza, datata 8 settembre, non hanno ricevuto ancora nulla; e dai legali della controparte per ora regna il silenzio. Da qui la decisione dell’avvocato Eugenio Morgagni, che negli anni ha seguito i parenti nella battaglia legale: pignorare tutti gli immobili della compagnia assicurativa, situati a Ravenna e Faenza. Si tratta della bellezza di 11 edifici di proprietà del gruppo che ha acquisito la società Cattolica, presso la quale era assicurata la conducente della vettura coinvolta nel sinistro.