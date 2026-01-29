Ravenna, l’assenza della diga di protezione vale un mese di gas in rete in meno

Niente gas per mare con il mare in burrasca: si può riassumere così una delle problematiche che si sono riscontrate nei primi mesi di esercizio del rigassificatore, da primavera a fine anno. In assenza della diga frangiflutti, infatti, il terminale deve essere staccato dalla rete e la nave Fsru messa in sicurezza quando le condizioni meteo sono particolarmente delicate. Una circostanza che nell’arco del 2025 è costata l’assenza di gas in rete per un totale di 17 giorni, da aprile in poi.

