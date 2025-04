Ravenna, l’arrivo di Carlo e Camilla e un primo incontro con la gente VIDEO GALLERY

Carlo e Camilla sono arrivati a Ravenna alle 13.42, con lo sfondo di una splendida giornata di sole. Ad accogliere i reali in piazza san Francesco un bagno di folla di tanta gente comune, oltre al sindaco facente funzioni di Ravenna Fabio Sbaraglia e il presidente della Regione Michele De Pascale. Con un lieve ritardo di una decina di minuti rispetto a quanto annunciato i reali d’Inghilterra hanno fatto il loro ingresso in centro a Ravenna,. La scorta si è fermata all’ingresso di via corrado Ricci, dove re Carlo e Camilla sono scesi concedendosi al calore del pubblico in attesa da ore.

Celebrato il Sommo Poeta, re Carlo III visiterà da solo la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia mentre la regina Camilla varcherà la soglia di Palazzo Guiccioli, sede del Museo Byron, aperto di recente e dedicato alla vita e alle opere del celebre poeta inglese. Nel corso della visita sono previsti un incontro con i rappresentanti delle biblioteche locali e la donazione di libri per ragazzi alla sezione “Holden” della Biblioteca Classense.

Successivamente i reali inglesi si recheranno in Municipio per il consiglio comunale straordinario e per ricordare, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'80° anniversario della Liberazione del Ravennate, in particolare dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati, appunto dalle truppe britanniche e canadesi.

Al termine della celebrazione re Carlo III e Camilla dovrebbero affacciarsi al balconcino di Palazzo Merlato, sede del Comune di Ravenna e poi scendere in Piazza del Popolo, per incontrare gli agricoltori colpiti dall'alluvione e visitare un presidio Slow Food. Infine, il rientro a Forlì per il volo verso Londra.