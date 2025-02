Ravenna, l’appello del mondo balneare romagnolo: “Abbiamo investito del nostro, non banalizzate i nostri sforzi” VIDEO

C’è tutto il mondo del settore balneare romagnolo oggi e domani al Pala De André di Ravenna per la Fiera delle spiagge, per quello che rappresenta il primo passo verso la prossima stagione estiva in riviera. Al tradizionale appuntamento organizzato dalla cooperativa Spiagge Ravenna, tornata l’anno scorso dopo un triennio di stop, hanno aderito circa sessanta aziende convenzionate, con l’obiettivo di farsi conoscere o consolidare i rapporti con gli operatori. In programma, inoltre, ci sono tre convegni, il primo dei quali si è tenuto questa mattina alla presenza del presidente della Regione, Michele De Pascale, che ha partecipato al taglio del nastro assieme, tra gli altri, al sindaco facenti funzioni di Ravenna, Fabio Sbaraglia, e all’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni.

Proprio nel corso di questo incontro si è discusso dell’attuale situazione di grande incertezza che coinvolge il comparto, con un focus sul rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza e sugli ipotetici indennizzi richiesti dagli operatori balneari, rappresentati dal presidente nazionale di Fiba-Confesercenti, Maurizio Rustignoli. Una richiesta di aiuto, nel contesto di una legge del Governo che non soddisfa chi lavora nel settore, ben recepita da De Pascale, che ha dato la disponibilità della Regione in particolare su tre punti di fondamentale importanza: «È necessario stabilire un indennizzo equo e corretto, con parametri chiari e trasparenti, per chi era titolare delle concessioni, bisogna togliere dal tavolo l’elemento del massimo rialzo, quindi non ricorrere ad alcun tipo di aste, e difendere il modello turistico che da decenni caratterizza il nostro territorio, permettendo a tutte le persone di poter godere del mare e di tutti i servizi che lo circondano come lo hanno sempre fatto».