Ravenna, l’app YouPol prezioso strumento contro droga, bullismo e violenze domestiche VIDEO

In Questura a Ravenna sono stati presentati i vantaggi e le funzionalità della app YouPol, un prezioso strumento per mettere in collegamento i cittadini con la Polizia di Stato. Questa applicazione nasce nel 2017 e consente ad ogni cittadino di entrare in contatto in maniera “smart” con la Polizia. Nata inizialmente contro i reati di spaccio di droga e bullismo, dal 2020 è stata estesa anche ai reati di violenza domestica. L’app consente di effettuare segnalazioni di episodi di criminalità e possono segnarli sia le vittime di questi episodi, sia i testimoni. Le segnalazioni arrivano alla questura più vicina al luogo della segnalazione. Da dicembre 2024 ad aprile 2025, le segnalazioni sono in costante aumento.

Il dirigente della Divisione Anticrimine, Claudio Cagnini e il dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, Giuseppe Davide Farina, hanno spiegato il funzionamento di YouPol, coadiuvati da un operatore della Sala Operativa specializzato nella gestione delle segnalazioni che giungono attraverso la piattaforma.