Ravenna. L’Amerigo Vespucci saluta tra le note della banda e un corteo di 150 imbarcazioni FOTOGALLERY

Ravenna ha salutato l’Amerigo Vespucci con un abbraccio caloroso e una grandiosa festa di mare. Dopo una sosta di quattro giorni alla banchina di Marina di Ravenna, lo storico veliero della Marina Militare ha mollato gli ormeggi attorno alle dieci del mattino per riprendere il largo, regalando a cittadini e turisti uno spettacolo mozzafiato con le sue vele spiegate. Ad accompagnare la nave lungo il canale Candiano è stata un’imponente flottiglia di oltre centocinquanta imbarcazioni a vela organizzata dal Circolo Velico Ravennate, mentre a terra centinaia di persone affollavano il molo guardiano e le dighe foranee sulle note della Banda cittadina. L’evento rientra nell’ampio programma di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026, titolo conquistato dalla città bizantina nella prima edizione dell’iniziativa ministeriale.