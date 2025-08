Ravenna. L’Accademia di Belle Arti vince il concorso per il Ventaglio del Presidente

Per la seconda volta in tre anni, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna si aggiudica il prestigioso concorso per il Ventaglio del Presidente, tradizionale omaggio dell’Associazione Stampa Parlamentare ai vertici delle istituzioni italiane.

Una tradizione che affonda le radici nel 1893, quando i giornalisti donarono il primo ventaglio al Presidente della Camera Giuseppe Zanardelli. Tutto nacque dall’afa che tormentava parlamentari e cronisti nell’aula provvisoria di Montecitorio durante il luglio di quell’anno. Vedendo i giornalisti della tribuna stampa utilizzare i ventagli per combattere il caldo, Zanardelli espresse con ironia la propria invidia, dando vita a questa storica consuetudine che si è perpetuata nel tempo, con l’eccezione del ventennio fascista.

Dal 2006 il concorso coinvolge gli studenti delle Accademie di Belle Arti italiane, offrendo premi in denaro ai vincitori. E l’Accademia ravennate ha saputo distinguersi in modo eccezionale: nel 2023 Giorgia Baroncelli vinse il premio per il Ventaglio del Presidente della Repubblica, ricevuto direttamente dalle mani di Sergio Mattarella. La sua opera, realizzata con puntine da disegno dorate, rappresentava «un simbolo di disciplina e resistenza dedicato a chi, quotidianamente, è sottoposto alla valutazione di scelte coraggiose e determinanti».

Il successo si è ripetuto il 29 luglio scorso quando Chiara Ferraresi ha ricevuto il riconoscimento per il Ventaglio del Presidente del Senato dall’onorevole Ignazio La Russa. La sua creazione “Specchio dell’anima”, realizzata con frammenti di specchi di recupero sagomati a forma di foglie, invita alla «riscoperta interiore, un percorso di riflessione e valorizzazione dell’anima, volto a mettere in luce la vera bellezza che ciascuno di noi custodisce».

Entrambe le artiste, attualmente iscritte al Biennio di Decorazione-Mosaico, hanno ritirato i premi alla presenza della Direttrice dell’Accademia, professoressa Paola Babini, e del Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare, Adalberto Signore.

Questi prestigiosi riconoscimenti confermano come l’Accademia ravennate, divenuta statale nel 2023, possa competere ai massimi livelli con le maggiori istituzioni italiane. Il corso di Mosaico si conferma un’eccellenza che, insieme ai nuovi corsi di Design del Gioiello, Nuove Tecnologie dell’arte e Pittura, nobilita la città di Ravenna e il suo patrimonio artistico.